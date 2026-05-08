Beşiktaş'tan Trabzonspor taraftarları için açıklama!

Beşiktaş, yarın oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi bordo-mavili taraftarı ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı ekip şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın (9 Mayıs) saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Müsabakanın biletlerinin satışı; Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulamasında devam etmektedir.
İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır.
Taraftarlarımız, misafir takım tribününden bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 1.250 TL'dir.
Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."