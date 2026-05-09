Fatih Terim'den flaş hareket! Antalyaspor maçının ardından...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların üst üste 4. şampiyonluk ihtimaliyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 10:51
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak mücadeleden galip ayrılması takdirde bitime 1 hafta kala 2025/26 sezonunu şampiyonlukla bitirmeyi garantileyecek.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta oynayacağı kritik mücadele öncesi konuştu.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında Hull City-Milwall maçını izleyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, kalbinin sarı-kırmızılı takımla birlikte olduğunu ve şampiyon olmaları halinde Hesap.com Antalyaspor maçından sonra Başkan Dursun Özbek ile meslektaşı Okan Buruk'u arayacağını söyledi.

"KALBİM ONLARLA BERABER"

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın ligde Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak olmasıyla ilgili, "Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i ve sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. Okan, çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak ve yaşatmak üzere. Önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber." diye konuştu.

"REKORLAR KIRILMAK İÇİN VARDIR"

Tecrübeli teknik adam, 1996-2000 arasında kendi dönemindeki üst üste 4 şampiyonluk rekorunun tekrarlanma ihtimaliyle ilgili, "Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'U ÇOK BAŞARILI BULUYORUM"

Teknik direktör Okan Buruk'un başarısına da değinen Terim, "Daha önce öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. şampiyonluğunu almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım, nasipse yine maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi bugün bitirecekler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir." şeklinde görüş belirtti.

