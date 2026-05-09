RAMS Başakşehir-Samsunspor CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda taktiksel bir satranç maçı yaşanacak. Ev sahibi RAMS Başakşehir, son haftalarda aldığı istikrarlı sonuçlarla ilk 5 yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibi, sahasında oynamanın avantajını kullanarak Samsunspor'un galibiyet serisine son vermeyi planlıyor. Konuk ekip Samsunspor ise ligin son bölümüne adeta alev alarak girdi. Üst üste aldığı 4 galibiyetle 48 puana ulaşan ve bir anda kendisini Avrupa yarışının içinde bulan Karadeniz temsilcisi, İstanbul'da bir sürpriz daha yapma peşinde. İşte RAMS Başakşehir-Samsunspor maçının detayları!

RAMS Başakşehir-Samsunspor MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 33. hafta mücadelesi kapsamındaki RAMS Başakşehir-Samsunspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

RAMS Başakşehir-Samsunspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Terin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RAMS Başakşehir-Samsunspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.