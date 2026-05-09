CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilmişti. Yıldırım, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 11:38
Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde adaylığını resmen duyurmuştu.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Yıldırım açıklamasında, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120'nci yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan bütün adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk, Yıldırım'ın lehine adaylıktan çekildiğini duyururken; Hakan Safi, adaylığını sürdüreceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi sonrası takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı oturacaktı.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

YÖNETİME GİREBİLİR

Ancak gelen tepkiler sonrasında Yıldırım'ın tecrübeli teknik adamı yönetimine alabileceği konuşulmaya başlandı.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, yönetime girerse, başka bir isim koltuğa oturacak.

Dybala kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray...
UEFA'dan F.Bahçe'ye şok ceza!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
Fenerbahçe'den Leao bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda? 11:02
RAMS Başakşehir-Samsunspor maç bilgileri! RAMS Başakşehir-Samsunspor maç bilgileri! 10:55
Timberwolves'u yenen Spurs seride öne geçti Timberwolves'u yenen Spurs seride öne geçti 10:53
Terim'den flaş hareket! Antalyaspor maçı sonrası... Terim'den flaş hareket! Antalyaspor maçı sonrası... 10:51
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:43
Göztepe-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Göztepe-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? 10:25
Daha Eski
Kocaelispor-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Kocaelispor-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 10:12
İKAS Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı detayları! İKAS Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı detayları! 10:04
UEFA'dan F.Bahçe'ye şok ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye şok ceza! 09:53
Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? 09:32
Konyaspor-F.Bahçe maçından son notlar! Konyaspor-F.Bahçe maçından son notlar! 09:32
Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! 09:32