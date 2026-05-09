Sunderland-Manchester United CANLI YAYIN | Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland'de bugün futbol şöleni var. Sunderland, Régis Le Bris yönetiminde Premier Lig'e döndüğü ilk sezonda harikalar yarattı. 47 puanla 12. sıraya kadar tırmanan ev sahibi, Avrupa potasının sadece birkaç puan gerisinde. Ancak son haftalarda savunmada yaşanan zayiatlar teknik heyeti düşündürüyor. Sunderland, kendi sahasında yaratacağı yoğun atmosferle Manchester United'ın yıldızlarını durdurup skor üretmeye çalışacak. Manchester United ise Michael Carrick ile adeta küllerinden doğdu. Son 14 maçta topladığı 32 puanla ligin en formda takımı haline gelen konuk takım, geçtiğimiz hafta Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantiledi. İşte Sunderland-Manchester United maçının detayları!

Sunderland-Manchester United MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Sunderland-Manchester United maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Sunderland-Manchester United MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadium of Light'ta oynanacak karşılaşma Türkiye Saati ile saat 17.000'de başlayacak.

Sunderland-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 3 ekranları üzerinden canlı yayınlanacak.