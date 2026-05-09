Liverpool-Chelsea CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Chelsea CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’in 36. haftasında Liverpool, Chelsea ile karşı karşıya geliyor. 58 puanla 4. sırada yer alan ve Aston Villa ile kıyasıya bir Devler Ligi yarışı içinde olan Liverpool, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. 48 puanla 9. sırada bulunan Chelsea ise Avrupa kupaları potasına yaklaşmak ve sezonun son haftalarına moral depolayarak girmek niyetinde. Anfield’ın büyülü atmosferinde oynanacak bu dev maçta kazanan taraf, sezon sonu hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 11:33
Liverpool-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Anfield Road'da bugün futbolseverleri yüksek tempolu ve taktiksel bir savaş bekliyor. Ev sahibi Liverpool, Arne Slot yönetiminde geçiş dönemini başarıyla atlatmış görünse de geçtiğimiz hafta Manchester United'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet, ilk 4 yarışını ateşe attı. Kırmızılar, bu akşam hücum gücünü konuşturarak savunma zaafiyetlerini kapatmayı planlıyor. Liverpool için bu maç, Şampiyonlar Ligi vizesini matematiksel olarak garantileme yolunda en kritik duraklardan biri. Konuk ekip tarafında ise sular bir türlü durulmuyor. 48 puanla 9. sırada kalan ve geçtiğimiz hafta evinde Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Chelsea, bu sezonun dev katili unvanını Anfield'da tekrar kazanmak istiyor. İşte Liverpool-Chelsea maçının detayları!

Liverpool-Chelsea MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Liverpool-Chelsea maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Liverpool-Chelsea MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye Saati ile saat 14.30'da başlayacak.

Liverpool-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 3 ekranları üzerinden canlı yayınlanacak.

Dybala kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray...
UEFA'dan F.Bahçe'ye şok ceza!
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
Fenerbahçe'den Leao bombası!
Alanyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda? 11:02
RAMS Başakşehir-Samsunspor maç bilgileri! 10:55
Timberwolves'u yenen Spurs seride öne geçti 10:53
Terim'den flaş hareket! Antalyaspor maçı sonrası... 10:51
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:43
Göztepe-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? 10:25
Kocaelispor-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 10:12
İKAS Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı detayları! 10:04
UEFA'dan F.Bahçe'ye şok ceza! 09:53
Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? 09:32
Konyaspor-F.Bahçe maçından son notlar! 09:32
Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! 09:32