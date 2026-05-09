Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük CANLI: Maç saati ve yayın kanalı!

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kocealispor için sezonun evindeki son perdesi, oldukça stresli bir rakibe karşı açılıyor. Ev sahibi Kocaelispor, teknik direktör yönetiminde 32 maçta topladığı 37 puanla orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı ve gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Sezonun son iç saha mücadelesine çıkacak olan Körfez ekibi, taraftarın önünde görkemli bir kapanış hedefleniyor. Konuk ekip Fatih Karagümrük cephesinde ise adeta bir yas havası hakim. Ligin dibine demir atan ve son haftalarda aldığı seri mağlubiyetlerle uçurumun kenarına gelen İstanbul temsilcisi, bu akşam Kocaeli'den galibiyetle dönmek zorunda. Olası bir puan kaybında Karagümrük'ün Süper Lig'e vedası kesinleşebilir. Karşılaşmayı kazanmaları durumunda ise ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için Antalyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecekler. İşte Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının detayları!

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 33. hafta mücadelesi kapsamındaki Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük MAÇI SAAT KAÇTA?

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN BOX Office üzerinden canlı yayınlanacak.