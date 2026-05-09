Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Ederson, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Brezilya basını, sarı-lacivertli takımın yollarını ayırmak istediği tecrübeli kaleciyle ilgili son gelişmeyi aktardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 16:11
Büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli file bekçisi performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Özellikle Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı golle yaşanan puan kaybının sorumlusu olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcu, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldı.
Fenerbahçe'deki kredisini tüketen ve takımdan ayrılması beklenen deneyimli eldivenin kararı belli oldu.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR
ESPN'in Brezilya edisyonunda yer alan haberde; Ederson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
DÜNYA KUPASI'NIN SONUNDA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin olan tecrübeli kalecinin geleceği için turnuva sonunu bekleyeceği aktarıldı.
MAAŞI EN BÜYÜK ENGEL
Ancak 32 yaşındaki file bekçisinin 12 milyon Euro'luk maaşının transferinin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.
Bu durumun özellikle Brezilyalı kalecinin ülkesine dönmesini zorlaştırdığı ve Brezilya'ya dönmek istiyorsa maaşının önemli kısmından vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.
Ederson'un altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya büyük bir sevgi beslediği ancak buna rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Ederson bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta kalesinde 35 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
