CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Ederson, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Brezilya basını, sarı-lacivertli takımın yollarını ayırmak istediği tecrübeli kaleciyle ilgili son gelişmeyi aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 16:11
Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettirmişti.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Ederson olmuştu.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı kaleciyi 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli file bekçisi performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Özellikle Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı golle yaşanan puan kaybının sorumlusu olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcu, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldı.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Fenerbahçe'deki kredisini tüketen ve takımdan ayrılması beklenen deneyimli eldivenin kararı belli oldu.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

ESPN'in Brezilya edisyonunda yer alan haberde; Ederson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

DÜNYA KUPASI'NIN SONUNDA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin olan tecrübeli kalecinin geleceği için turnuva sonunu bekleyeceği aktarıldı.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

MAAŞI EN BÜYÜK ENGEL

Ancak 32 yaşındaki file bekçisinin 12 milyon Euro'luk maaşının transferinin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Bu durumun özellikle Brezilyalı kalecinin ülkesine dönmesini zorlaştırdığı ve Brezilya'ya dönmek istiyorsa maaşının önemli kısmından vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Ederson'un altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya büyük bir sevgi beslediği ancak buna rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Ederson bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta kalesinde 35 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak...

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Dybala kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray...
Aziz Yıldırım'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Mutlak Butlan davasında dikkat çeken gelişme: Gökhan Böcek ve Özkan Yalım’ın ifadeleri BAM 36. Hukuk Dairesi’ne gönderildi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Yıldırım'dan flaş Kocaman kararı! Gelen tepkiler sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'ta şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı 15:50
Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? 14:57
Konyaspor-F.Bahçe maçından son notlar! Konyaspor-F.Bahçe maçından son notlar! 14:57
Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! 14:46
G.Saray'da taraftarı üzen ayrılık! Bir devir kapanıyor G.Saray'da taraftarı üzen ayrılık! Bir devir kapanıyor 14:27
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor derbisi hangi kanalda? 13:28
Daha Eski
Konyaspor-Fenerbahçe maç bilgileri! Konyaspor-Fenerbahçe maç bilgileri! 13:28
Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! 13:28
Aziz Yıldırım'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Aziz Yıldırım'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 13:14
Süper Lig'de 33. haftanın VAR hakemleri açıklandı Süper Lig'de 33. haftanın VAR hakemleri açıklandı 12:55
G.Saray'dan tarihi şampiyonluk primi! G.Saray'dan tarihi şampiyonluk primi! 12:38
Manchester City-Brentford maç bilgileri! Manchester City-Brentford maç bilgileri! 12:05