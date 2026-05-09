Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor. Son 2 haftaya takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde giren Cimbom, Rams Park’ta taraftarının önünde Antalyaspor’u yenerse üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan ederek tarih yazacak. Geçtiğimiz hafta sonu Samsun’da alınan sürpriz yenilgiyle şampiyonluk kutlamalarını erteleyen sarı kırmızılılar, bu kez hata yapmak istemiyor. Antalyaspor ise küme düşme hattının yalnızca bir puan önünde 15. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, lideri devirerek ligde kalmayı garantilemenin peşinde. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi son notlar!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 14:47
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Cimbom, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. F.Bahçe'nin 4 puan önünde lider olan sarı-kırmızılılar, bu sezon son kez iç sahada çıkacağı maçta üst üste dördüncü, toplamda da 26. lig zaferini elde etmeyi amaçlıyor. 32 hafta sonunda 74 puan toplayan Aslan'ın rakibi ise 29 puanla 15. sırada bulunan Antalyaspor. Kümede kalma umutlarını son haftalara taşıyan Akdeniz temsilcisi, lideri devirerek iddiasını kanıtlamak ve flört ettiği düşme hattıyla puan farkını açmak istiyor. İşte Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçından son notlar!

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman?

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği tarihi Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçı saat kaçta?

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonları ekran başına kilitleyecek olan şampiyonluk maçı, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Streek

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu dev maçı yönetmesi için tecrübeli hakem Çağdaş Altay'ı görevlendirdi. Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi henüz TFF tarafından resmen duyurulmadı. VAR odasındaki isimler belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

26. ŞAMPİYONLUK AŞKINA

Ligde sarı-kırmızılılar, 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılar evinde Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakmadan bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek ve üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu kazanacak. Aslan, berabere kalır veya yenilirse en yakın rakibi Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile oynadığı müsabakanın sonucunu bekleyecek.

60. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 59 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 38 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 119 golüne, Antalyaspor 50 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

ANTALYASPOR'A 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından oynanan karşılaşmalarda rakibine yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 19 maçta 15 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları!

LİGDE EVİNDE 34 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmaları kaybetmiyor. RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından çıktığı 34 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 27 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 16 müsabakanın 12'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde yaptığı 32 karşılaşmada rakip fileleri 73 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 27 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +46 ile de en iyi averaja sahip takım.

GÜNAY GÜVENÇ CEZALI, 4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Samsunspor maçında kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç, Antalyaspor karşısında kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai ve Eren Elmalı müsabakada sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında deplasmandaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçı hakemi kim?

15 FARKLI FUTBOLCU GOL ATTI

Galatasaray'da ligde 15 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 14, Victor Osimhen 13, Barış Alper Yılmaz 8, Leroy Sane ve Yunus Akgün 7'şer, Gabriel Sara 5, Lucas Torreira ve Eren Elmalı 3'er, İlkay Gündoğan ve Wifried Singo 2'şer, Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, Kayserispor'dan Aaron Opoku, Eyüpspor'dan Jerome Onguene ve Göztepe'den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.

OKAN BURUK İLE SAMİ UĞURLU 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uğurlu ise Kasımpaşa ve Alanyaspor'u başındaydı. Geride kalan 3 mücadelede Okan Buruk 2, Sami Uğurlu da 1 kez sahadan galip ayrıldı.

