Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leon Goretzka'nın geleceği yaz transfer döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday. Yıldız orta saha oyuncusu, kararını Dünya Kupası öncesinde vererek tamamen turnuvaya odaklanmak istiyor. Sarı lacivertliler transferde en istekli kulüp olarak öne çıkarken, Alman yıldızın ise istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:38
Bu süreçte menajerlik şirketi ROOF'un kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirdiği, Avrupa'nın önemli ekiplerinin de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.
TRANSFERE EN YAKIN KULÜP FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin ise uzun süredir gündeminde olan Goretzka için ilk somut adımı atmaya en yakın kulüp olduğu konuşuluyor.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun beklentileri de netleşmiş durumda.
TEDESCO DEVREYE GİRECEK
Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin bu şartları karşılamaya hazır olduğu ifade edilirken, resmi temasların başlaması halinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisiyle doğrudan görüşmesi bekleniyor.
31 yaşındaki orta saha bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Leon Goretzka'nın Alman deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
