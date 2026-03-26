Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leon Goretzka'nın geleceği yaz transfer döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday. Yıldız orta saha oyuncusu, kararını Dünya Kupası öncesinde vererek tamamen turnuvaya odaklanmak istiyor. Sarı lacivertliler transferde en istekli kulüp olarak öne çıkarken, Alman yıldızın ise istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:38
Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismin sözleşmesinin sona ermesiyle futbol piyasasında hareketlilik bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Oyuncuların büyük bölümü kararlarını Dünya Kupası sonrasına bırakmayı planlarken, Leon Goretzka için farklı bir yol haritası öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Alman orta saha oyuncusunun, yeni takımını turnuva öncesinde belirleyerek tamamen Dünya Kupası'na odaklanmak istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Bu süreçte menajerlik şirketi ROOF'un kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirdiği, Avrupa'nın önemli ekiplerinin de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

TRANSFERE EN YAKIN KULÜP FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin ise uzun süredir gündeminde olan Goretzka için ilk somut adımı atmaya en yakın kulüp olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Öte yandan tecrübeli futbolcunun beklentileri de netleşmiş durumda.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

TEDESCO DEVREYE GİRECEK

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin bu şartları karşılamaya hazır olduğu ifade edilirken, resmi temasların başlaması halinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisiyle doğrudan görüşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

31 yaşındaki orta saha bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Dünya yıldızını Tedesco ikna edecek

Leon Goretzka'nın Alman deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

