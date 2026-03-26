Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!
Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Paulo Dybala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan gazeteci, futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer durumuna müjdeli haberleri verdi. İşte Arjantinli yıldızın geleceği hakkında tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
32 yaşındaki hücum oyuncusuna Türkiye dışında İspanyol ve Amerika kulüplerinden de ilgi olduğunu söyleyen Nava, "Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.
Görüşmeler şu anda başlangıç aşamasında. Kulübüyle bitecek sözleşmesini yenileme ihtimali çok düşük.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu nedenle de gelen teklifleri değerlendiriyor" ifadesini kullandı.
"SAKATLIK ETKİLEDİ AMA DOĞAL BİR YETENEK!"
Tecrübeli oyuncunun dizinden yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans yakalayamadığını belirten Nava, "Buna rağmen hâlâ üst düzey bir yıldız.
Özellikle Juventus kariyerinde 100'ün üzerinde gole imza atmıştı. Doğal bir yetenek.
Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlayacaktır.
Ancak şu an net konuşmak için çok erken. Bu sürecin netleşmesi için zamana ihtiyaç var" diye konuştu.
