Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Paulo Dybala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan gazeteci, futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer durumuna müjdeli haberleri verdi. İşte Arjantinli yıldızın geleceği hakkında tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Adı daha önce de Fenerbahçe ile anılan Paulo Dybala ile ilgili yurt dışından flaş haberler geldi.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe, üst düzey bir forvet için arayışlarını sürdürürken, İtalyan basını sarı-lacivertlilere Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı yazdı.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Haberi yapan La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Matteo Nava'ya bu transferin detaylarını Sabah Gazetesi'ne anlattı.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

32 yaşındaki hücum oyuncusuna Türkiye dışında İspanyol ve Amerika kulüplerinden de ilgi olduğunu söyleyen Nava, "Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Görüşmeler şu anda başlangıç aşamasında. Kulübüyle bitecek sözleşmesini yenileme ihtimali çok düşük.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu nedenle de gelen teklifleri değerlendiriyor" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

"SAKATLIK ETKİLEDİ AMA DOĞAL BİR YETENEK!"

Tecrübeli oyuncunun dizinden yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans yakalayamadığını belirten Nava, "Buna rağmen hâlâ üst düzey bir yıldız.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Özellikle Juventus kariyerinde 100'ün üzerinde gole imza atmıştı. Doğal bir yetenek.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Fenerbahçe'ye transferde Dybala müjdesi!

Ancak şu an net konuşmak için çok erken. Bu sürecin netleşmesi için zamana ihtiyaç var" diye konuştu.

