Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için kadro planlama çalışmaları devam ederken dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'dan son olarak o yıldız isme İngiliz ekibi Bournemouth'un talip olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda takviye yapacağı mevkileri bir bir belirledi.
Kadıköy ekibinde dünya yıldızı futbolcular gündeme gelirken yaşanması muhtemel ayrılıklar da dikkat çekti.
Son olarak sarı-lacivertlilerin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yetenekli savunmacı, Premier Lig takımlarının radarına girdi.
Özellikle Bournemouth'un 24 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Oosterwolde'nin transferinin gerçekleşmesi durumunda gelecek sezon takımda fark yaratacağını düşünen İngiliz ekibi, oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.
Takvim'de yer alan habere göre Ada ekibi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.
%30'U PARMA'YA
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon € ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek.
Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formayla 40 maçta boy gösterdi.
Hollandalı stoper toplamda 3.471 süre alırken 1 gol, 1 asiste imza attı.
Oosterwolde'nin kontratı 2028 yılında sona erecek.