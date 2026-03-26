Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için kadro planlama çalışmaları devam ederken dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'dan son olarak o yıldız isme İngiliz ekibi Bournemouth'un talip olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda takviye yapacağı mevkileri bir bir belirledi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Kadıköy ekibinde dünya yıldızı futbolcular gündeme gelirken yaşanması muhtemel ayrılıklar da dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Son olarak sarı-lacivertlilerin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Yetenekli savunmacı, Premier Lig takımlarının radarına girdi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Özellikle Bournemouth'un 24 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Oosterwolde'nin transferinin gerçekleşmesi durumunda gelecek sezon takımda fark yaratacağını düşünen İngiliz ekibi, oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Takvim'de yer alan habere göre Ada ekibi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

%30'U PARMA'YA

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon € ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formayla 40 maçta boy gösterdi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Hollandalı stoper toplamda 3.471 süre alırken 1 gol, 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bournemouth kancası!

Oosterwolde'nin kontratı 2028 yılında sona erecek.

DİĞER
