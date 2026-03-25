Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Mohamed Salah...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağı açıklanan Mohamed Salah, transferin gözdesi haline geldi. İngiliz basını, Mısırlı dünya yıldızının Galatasaray'a transferiyle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 15:36
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Liverpool'da flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz devi, 2017 yılından bu yana takımda bulunan ve Kırmızılar ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası, iki Lig Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazanan Mısırlı süper yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Salah, Anfield'da geçirdiği dokuz yıllık başarılı dönemi noktalayacak anlaşma konusunda Liverpool ile anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Mohamed Salah'ın sezon sonunda resmen Liverpool'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından birçok kulüp deneyimli yıldızı transfer etmek için nabız yoklamaya başladı.

33 yaşındaki futbolcunun adının anıldığı takımlardan biri de Galatasaray olmuştu.

Salah'ın adı hem sezon başında hem de ara transfer döneminde sarı-kırmızılılarla anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

İngiliz basını, Mısırlı yıldızın Galatasaray'a transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı.

'GALATASARAY'A GİTMESİ MANTIKLI OLUR'

TNT Sports'ta yer alan habere göre; Mohamed Salah'ın sarı-kırmızılı takıma transfer olmasının son derece mantıklı bir tercih olduğu belirtildi.

Haberde Galatasaray'ın verdiği yüksek maaşlar ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alması dolayısıyla kariyerlerinin son yıllarına yaklaşan oyuncular için cazip bir adres olduğu aktarıldı.

Salah'ın ayrıca Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, MLS veya Suudi Arabistan'a da gidebileceği kaydedildi.

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 maçta 10 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

