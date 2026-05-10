Barcelona-Real Madrid maçı | CANLI İZLE (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'da yılın en kritik randevusu geldi çattı! 88 puanla liderlik koltuğunda oturan ve 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Barcelona, 77 puanlı Real Madrid'i ağırlıyor. Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Camp Nou (veya Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanıyor. Barcelona - Real Madrid mücadelesi saat 22:00'de başladı. Dev mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Garcia, Eric, Cubarsi, Gerard, Cancelo, Pedri, Gavi, Rashford, Olmo, Fermin, Ferran.

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Tchouameni, Bellingham, Camavinga, Diaz, Vinicius, Gonzalo.