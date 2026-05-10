CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Barcelona-Real Madrid maçı | CANLI İZLE (İspanya La Liga)

Barcelona-Real Madrid maçı | CANLI İZLE (İspanya La Liga)

Dünyanın en büyük derbisi El Clasico heyecanı başlıyor! Lider Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid’i sahasında konuk ediyor. Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 21:48
Barcelona-Real Madrid maçı | CANLI İZLE (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'da yılın en kritik randevusu geldi çattı! 88 puanla liderlik koltuğunda oturan ve 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Barcelona, 77 puanlı Real Madrid'i ağırlıyor. Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Camp Nou (veya Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanıyor. Barcelona - Real Madrid mücadelesi saat 22:00'de başladı. Dev mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Garcia, Eric, Cubarsi, Gerard, Cancelo, Pedri, Gavi, Rashford, Olmo, Fermin, Ferran.

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Tchouameni, Bellingham, Camavinga, Diaz, Vinicius, Gonzalo.

G.Saray, Kasımpaşa'nın yıldızı için sıraya girdi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Antalya’da rüşvet soruşturması: Muhittin Böcek’ten “etkin pişmanlık” başvurusu! Baba ve oğul ek ifade veriyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ukrayna'da şampiyon Shakhtar Donetsk!
Veda sonrası Icardi'ye talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbul Open şampiyonu Maria Timofeeva oldu İstanbul Open şampiyonu Maria Timofeeva oldu 21:33
Barcelona-Real Madrid | CANLI (İspanya La Liga) Barcelona-Real Madrid | CANLI (İspanya La Liga) 20:59
Arsenal'dan şampiyonluk yolunda kritik 3 puan Arsenal'dan şampiyonluk yolunda kritik 3 puan 20:41
Potadaki derbide kazanan Galatasaray! Potadaki derbide kazanan Galatasaray! 20:23
Trabzonspor, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı 20:04
G.Saray'dan Arda Turan'a tebrik! G.Saray'dan Arda Turan'a tebrik! 19:22
Daha Eski
İstanbul Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon Timofeeva! İstanbul Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon Timofeeva! 18:59
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası sona erdi 18:52
Mersinspor Basketbol Süper Ligi'ne veda etti Mersinspor Basketbol Süper Ligi'ne veda etti 18:09
Karşıyaka son saniye basketiyle lige tutundu! Karşıyaka son saniye basketiyle lige tutundu! 18:05
3. Lig finalleri için şehirler belli oldu! 3. Lig finalleri için şehirler belli oldu! 17:54
Icardi: Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum Icardi: Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum 16:45