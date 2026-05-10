CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'dan West Ham United karşısında şampiyonluk yolunda kritik 3 puan: İşte maçın özeti

Arsenal'dan West Ham United karşısında şampiyonluk yolunda kritik 3 puan: İşte maçın özeti

İngiltere Premier Lig 36. hafta maçında Arsenal, West Ham United deplasmanına konuk oldu. Arsenal, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 20:41
Arsenal'dan West Ham United karşısında şampiyonluk yolunda kritik 3 puan: İşte maçın özeti

Arsenal, İngiltere Premier Lig 36. hafta maçında West Ham United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 83. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

West Ham United'ın 90+8. dakikada Callum Wilson ile bulduğu gol, golden önce Arsenal kalecisi David Raya'ya faul yapıldığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, 79 puana yükseldi ve şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdürdü. West Ham United ise 36 puanda kaldı ve küme düşme hattında yer aldı.

G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında...
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Davet Başkan Erdoğan'dan icabet Mathilde'den! Belçika Kraliçesi 428 kişilik heyetle İstanbul'da: "Ekonomik Misyon" çıkarması
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ukrayna'da şampiyon Shakhtar Donetsk!
Veda sonrası Icardi'ye talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı 20:04
G.Saray'dan Arda Turan'a tebrik! G.Saray'dan Arda Turan'a tebrik! 19:22
İstanbul Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon Timofeeva! İstanbul Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon Timofeeva! 18:59
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası sona erdi 18:52
Mersinspor Basketbol Süper Ligi'ne veda etti Mersinspor Basketbol Süper Ligi'ne veda etti 18:09
Karşıyaka son saniye basketiyle lige tutundu! Karşıyaka son saniye basketiyle lige tutundu! 18:05
Daha Eski
3. Lig finalleri için şehirler belli oldu! 3. Lig finalleri için şehirler belli oldu! 17:54
Icardi: Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum Icardi: Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum 16:45
Deniz Öncü 14. sırada bitirdi Deniz Öncü 14. sırada bitirdi 15:56
G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... 15:17
Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! 15:14
Hagi’den G.Saray’a tebrik! Hagi’den G.Saray’a tebrik! 15:04