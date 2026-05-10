Arsenal'dan West Ham United karşısında şampiyonluk yolunda kritik 3 puan: İşte maçın özeti

Arsenal, İngiltere Premier Lig 36. hafta maçında West Ham United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 83. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

West Ham United'ın 90+8. dakikada Callum Wilson ile bulduğu gol, golden önce Arsenal kalecisi David Raya'ya faul yapıldığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, 79 puana yükseldi ve şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdürdü. West Ham United ise 36 puanda kaldı ve küme düşme hattında yer aldı.