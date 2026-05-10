Mauro Icardi: Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sarı-kırmızılı taraftarlara hislerini döktü. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 16:45
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Arjantinli santrfor, yapmış olduğu paylaşım ile sarı-kırmızılı forma ile geçirdiği 4 sezonu ve hislerini anlattı. İşte o paylaşım...

"BU 4 YIL BOYUNCA HER ŞEYİ DUYDUM"

"Üst üste geçen bu 4 yıl sadece kazanılan kupalardan ibaret değildi.

Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum.

Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler.

Bittiğimi, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artık eski Mauro olmadığımı söylediler.

Belki haklı olduklarını düşünenler vardır…

Ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşur.

Bakmanızı tavsiye ederim.

Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, karalamak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan ortaya atıldı.

Ama zaman, herkesi ve her şeyi eninde sonunda hak ettiği yere koyar.

Ve işler zorlaştığında, baskı arttığında, gerçekten sorumluluk alma zamanı geldiğinde…

Tarihi değiştirebilecek kapasiteye sahip olan sadece birkaç kişi vardır.

Bir kez daha, "yapamaz" denilen şey şampiyonluğa dönüştü.

Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı.

Ama her şeyden önce, teşekkür ederim.

Herkese değil…

İnancını hiç kaybetmeyenlere, destekleyenlere, yanımda olanlara ve en zor zamanlarda bile beni savunanlara teşekkür ederim.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi.

Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz.

Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz…

Hak edilir; gerçektir ve içtendir.

Tarihimize bir kupa daha ekledik.

Çünkü her zaman söylediğim gibi…

"Galatasaray zaten büyük bir kulüptü, ama onu daha da büyük yapacağız."

M.I "Aşkım Olayım"

