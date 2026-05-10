Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul Open şampiyonu Maria Timofeeva oldu

İstanbul Open şampiyonu Maria Timofeeva oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Istanbul Open’da tekler şampiyonu Maria Timofeeva oldu.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 21:33
İstanbul Open şampiyonu Maria Timofeeva oldu

WTA 125 seviyesinde gerçekleştirilen ve 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Donna Vekic ile 6 numaralı seri başı Özbek raket Maria Timofeeva karşı karşıya geldi. Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakası, büyük heyecana sahne oldu.

1 saat 31 dakika süren karşılaşmada Maria Timofeeva, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Donna Vekic'i 6-4, 6-2'lik skorla mağlup ederek Istanbul Open'da şampiyonluğa ulaştı. Özbek tenisçi bu sonuçla kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Istanbul Open tekler finalinin ardından düzenlenen törende sporculara kupaları, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ile Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan tarafından takdim edildi.

Turnuvanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan isimlere de plaket takdimi gerçekleştirildi. Supervisor Damian Steiner'a plaketini TTF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Turnuva Başhakemi Alaaddin Boyar'a TTF Yönetim Kurulu Üyesi Eda Sevaioğlu Tan, Turnuva Hakem Şefi Soner Sivri'ye TTF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, tekler maçının Kule Hakemi Jennifer Zhang'a TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Tümen ve Turnuva Direktörü Melis Yafe'ye Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil takdim etti.

Uluslararası tenis takviminde önemli bir yere sahip olan Istanbul Open, bir hafta boyunca dünya tenisinin önemli isimlerini İstanbul'da ağırlarken, tenis tutkunlarına da üst düzey maç heyecanı yaşattı.

