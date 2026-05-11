Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu!
Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar, tarihi geceyi unutulmaz kılmak adına Galatasaray Lisesi'nden başlayacak özel kortej, üstü açık otobüs turu ve RAMS Park'taki dev görsel şovlarla taraftarına adeta şölen hazırlıyor. İşte kutlamaların detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 10:10
Statta havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları ile görsel şölen yaşanacak.
Geçen sezon Yenikapı'da uzayan konserler yüzünden bu kez sanatçılar çağrılmayacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.