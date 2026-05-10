Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Edson Alvarez...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda köklü değişim başlarken, ayrılığı kesinleşen ilk isim Edson Alvarez oldu. Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında kiralanan Meksikalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 11:55
Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bonservisini alma yönünde bir adım atmayacağını Alvarez'e resmen bildirdi.
Zeki Murat Göle, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, "Edson hakkında gerekli değerlendirmeyi yaptık ve alınan kararı kendisine aktardık" sözleriyle ayrılığı doğrulamıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, söz konusu mücadelede maç kadrosuna dahil edilmemişti.
Alvarez, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasının son bölümünde oyuna girmiş, tribünlerden yoğun tepki almıştı.
NTV Spor'da yer alan haberin detaylarına göre; Fenerbahçe'nin sezonu kapatacağı ikas Eyüpspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmeyen Meksikalı futbolcunun böylece sarı-lacivertli kariyeri sona ermiş oldu.
Bu sezon tüm organizasyonlarda toplam 18 karşılaşmada görev yapan Edson Alvarez, sahada 1126 dakika süre aldı ve takımına yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.
