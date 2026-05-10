Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Manşetler alev alev! Dünya basını Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle gördü

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 09:57
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom'a şampiyonluğu getiren golleri Victor Osimhen (2), Mario Lemina ve Kaan Ayhan kaydetti.

Dünya basını, Galatasaray'ın üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna geniş yer verdi. İşte atılan manşetler...

AS: Osimhen, Galatasaray'a lig şampiyonluğunu kazandırdı

MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu

MARCA: Osimhen'in golü Galatasaray'ı şampiyon yaptı ve Asensio'nun Fenerbahçesini şampiyonluk yarışından eledi

KICKER: İstanbul'da heyecan dolu maç: Galatasaray maçı çevirdi ve yeniden şampiyon oldu

BILD: Sane muhteşem bir performansla şampiyonluğu kazandı

CALCIOMERCATO: Osimhen'in 88. dakikada attığı gol, 26. Türkiye şampiyonluğunu perçinliyor. Fenerbahçe bir kez daha şokta

RECORD: Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonluğunu kazandı

OJOGO: Galatasaray, ligini bitimine bir maç kala Türkiye'de 4. kez şampiyon oldu

UOL: Galatasaray, üst üste 4. kez Türkiye şampiyonu oldu

L'EQUIPE: Osimhen önderliğindeki Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu

FOOTMERCATO: Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu

BLICK: Galatasaray, 4. Türkiye Ligi şampiyonluğunu kutluyor

