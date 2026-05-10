Manşetler alev alev! Dünya basını Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle gördü
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 09:57
Dünya basını, Galatasaray'ın üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna geniş yer verdi. İşte atılan manşetler...
AS: Osimhen, Galatasaray'a lig şampiyonluğunu kazandırdı
MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu
MARCA: Osimhen'in golü Galatasaray'ı şampiyon yaptı ve Asensio'nun Fenerbahçesini şampiyonluk yarışından eledi
KICKER: İstanbul'da heyecan dolu maç: Galatasaray maçı çevirdi ve yeniden şampiyon oldu
BILD: Sane muhteşem bir performansla şampiyonluğu kazandı
CALCIOMERCATO: Osimhen'in 88. dakikada attığı gol, 26. Türkiye şampiyonluğunu perçinliyor. Fenerbahçe bir kez daha şokta
RECORD: Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonluğunu kazandı
OJOGO: Galatasaray, ligini bitimine bir maç kala Türkiye'de 4. kez şampiyon oldu
UOL: Galatasaray, üst üste 4. kez Türkiye şampiyonu oldu
L'EQUIPE: Osimhen önderliğindeki Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu
FOOTMERCATO: Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
BLICK: Galatasaray, 4. Türkiye Ligi şampiyonluğunu kutluyor
