Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı!

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı!

İstanbul Beyoğlu'nda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 00:01
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın Beyoğlu'nda saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

TAKSİDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZÜNDE KIZARIKLIK VAR

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı.

TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


