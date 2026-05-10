Osimhen'den Fenerbahçe'ye şok sözler! Şampiyonluk sonrası yayın açtı ve...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da Victor Osimhen, Hesap.com Antalyaspor maçının ardından açtığı canlı yayında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili gündem olacak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 10:24
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, Akdeniz ekibiyle oynanan maça damgasını vurdu.
27 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle alınan galibiyetin ve kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.
Osimhen, mücadele sonrası sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ANTRENMAN YAPMAYA DEVAM EDİN"
Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunan yıldız futbolcu, "Herkese selam olsun. Dünyadaki bütün Galatasaray taraftarlarına selam olsun. Benim insanlarıma selam olsun. Şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Çünkü onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. Çalışmaya devam edin, biliyor musun? Antrenman yapmaya devam edin. Yapabileceğiniz tek şey bu."Gelecek sezon yine geleceğiz. Geliyoruz. İstanbul bizim. Biz, biz, biz. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. "Gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Birçoğunuz hiçbir şey yapamaz. Ne yaparsanız yapın beni, bizi durduramazsınız. Durduramayacaksınız. Galatasaray taraftarları İstanbul sokaklarını doldurmuş gibi geliyor. Kutlama yapıyorlar biliyorsunuz. Size söylemiştim dostum. Söylemiştim. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz." yorumunu yaptı.
"ONLAR BİZİM GİBİ KUTLAMA YAPMAYI BİLMİYOR"
Sakatlık süreciyle ilgili de konuşan Nijeryalı forvet, "Hastanedeki insanlara hızlıca tedavi etmelerini söyledim. Çünkü şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. İşte bu yüzden kazanmaya devam etmemiz lazım." dedi.
"BARIŞ AFRİKALI BİRİ GİBİ OYNUYOR"
Takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan Victor Osimhen, "Barış sanki Afrikalı biri gibi oynuyor. Onda o içgüdü var dostum. Bu adam inanılmaz aç. Çok güçlü biri. Fazla güçlü, gerçekten fazla güçlü. Buraya ilk geldiğimde onun nasıl oynadığını gördüm ve Dries'e de dedim." şeklinde konuştu.
