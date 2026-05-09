CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u mağlup etti ve 26. kez şamiyonluğunu ilan etti

Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u mağlup etti ve 26. kez şamiyonluğunu ilan etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 22:11
Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u mağlup etti ve 26. kez şamiyonluğunu ilan etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mario Lemina, 66. ve 86. (P) dakikalarda Victor Osimhen ve 90+4'te kaydetti.

Antalyaspor'un golleri ise 45+3. ve 62. dakikalarda Soner Dikmen'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı sol çaprazından çektiği şut, uzak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kurtardı.

31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.

35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

37. dakikada Yunus'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45+6. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeriye gönderdiği top, Giannetti'ye çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına geri döndü.

F.Bahçe 2. sırada bitirdi!
Derbinin kazanan Fırtına!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Başkan Erdoğan, Mesrur Barzani’yi kabul etti: Kalkınma Yolu ve terörle mücadele masada
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray penaltı kazandı!
Okan Buruk'tan hakeme tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ernest Muçi golün ardından sevinmedi! Ernest Muçi golün ardından sevinmedi! 21:48
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:36
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 21:33
Dries Mertens ve ailesi yeniden RAMS Park’ta Dries Mertens ve ailesi yeniden RAMS Park’ta 21:12
Okan Buruk'tan hakeme tepki! Okan Buruk'tan hakeme tepki! 20:55
Osimhen'den Abdullah Yiğiter'e tepki! Osimhen'den Abdullah Yiğiter'e tepki! 20:55
Daha Eski
Antalyaspor'da bir sakatlık daha! Antalyaspor'da bir sakatlık daha! 20:41
Trabzonspor'da Onana şoku! Oyuna devam edemedi Trabzonspor'da Onana şoku! Oyuna devam edemedi 20:32
Derbide penaltı kararı! Derbide penaltı kararı! 20:24
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Dolmabahçe'de istifa sesleri! 20:22
Beşiktaş taraftarından protesto! 5 dakikada boyunca... Beşiktaş taraftarından protesto! 5 dakikada boyunca... 20:10
Sergen Yalçın: Son maç motivasyonumuzu bozdu! Sergen Yalçın: Son maç motivasyonumuzu bozdu! 19:37