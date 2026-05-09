Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u mağlup etti ve 26. kez şamiyonluğunu ilan etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mario Lemina, 66. ve 86. (P) dakikalarda Victor Osimhen ve 90+4'te kaydetti.
Antalyaspor'un golleri ise 45+3. ve 62. dakikalarda Soner Dikmen'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı sol çaprazından çektiği şut, uzak direğin yanından auta çıktı.
17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kurtardı.
31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.
35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
37. dakikada Yunus'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
45+6. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeriye gönderdiği top, Giannetti'ye çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına geri döndü.