Kupayı istiyoruz

Fatih Tekke maç sonrası şunları söyledi:

Bir derbi daha kazanmış olduk, sakatlarımızın son durumunu değerlendirip çarşamba günü yılın en önemli maçına çıkacağız. Gençlerbirliği ile olan 2 maçın da kolay olacağını düşünmüyorum.Taraftara kupa armağan etmek istiyoruz.

Buralarda olmak değerli, buraya gelmişken yakalamak lazım.

Sergen Yalçın türk futbol tarihinin en önemli yeteneklerinden birisi. Beşiktaş taraftarının tepkisini yakıştıramadık.

Onana'nın bileğinde rahatsızlığı vardı. Ama bir deneyelim dedim. Sonra çıkmak durumunda kaldı.

Muçi konusunda yönetime ve kendisine fikrimi söyledim. Muçi'nin olmasını istemek konusunda sıkıntı yok. Ekonomik sıkıntı olabilir ama istediğimiz yönde gelişecek.