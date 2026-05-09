Ziraat Türkiye Kupası
İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında mücadele edecek. İşte sarı kırmızılı ekibin Devler Ligi lig etabındaki muhtemel rakipleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 23:06 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 23:15
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u sahasında 4-2 mağlup eden Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Okan Buruk yönetiminde nefes kesen bir sezonun ardından kupayı müzesine götüren sarı kırmızılı ekip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİ 27 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Ağustos'ta gerçekleşecek.

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 8-10 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

İşte Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonunda maç haftaları:

1. Hafta: 8-10 Eylül
2. Hafta: 13-14 Ekim
3. Hafta: 20-21 Ekim
4. Hafta: 3-4 Kasım
5. Hafta 24-25 Kasım
6. Hafta: 8-9 Aralık
7. Hafta: 19-20 Ocak
8. Hafta: 27 Ocak

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından sonra kura çekimi 29 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. Devler Ligi'nde tur aşamalarının tarihi şu şekilde:

Play-off: 16-17 Şubat / 23-24 Şubat
Kura Çekimi: 26 Şubat
Son 16: 9-10 Mart / 16-17 Mart
Çeyrek final: 6-7 Nisan / 13-14 Nisan
Yarı Final: 27-28 Nisan / 4-5 Mayıs
Final: 5 Haziran

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Cimbom'un 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu... İşte Galatasaray'ın lig etabındaki muhtemel rakipleri...

Real Madrid (İspanya)

Arsenal (İngiltere)

Paris Saint Germain (Fransa)

Manchester City (İngiltere)

Villarreal (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

PSV Eindhoven (Hollanda)

Barcelona (İspanya)

Manchester United (İngiltere)

Inter (İtalya)

Porto (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Lens (Fransa)

