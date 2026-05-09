Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte şampiyonluk sonrası o dev gelir
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 33. haftasında gelen bu zafer beraberinde dev bir geliri de getirdi. İşte sarı kırmızılı ekibin kasasına girecek o dev rakam...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 00:48 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 00:57
Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.
Oynadığı 33 maçta 24 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Cimbom, bu başarısının ardından büyük bir geliri de kasasına koymaya hazırlanıyor.
Ayak bastı parası: Her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL
Performans primleri: 24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı kırmızılılar sahada 260 milyon TL'den fazla prim topladı. Kalan son maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 10 milyon TL daha artacak.
Şampiyonluk ödülü: Ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alınacak.
Şampiyonluk sayısı (Yıldız payı): Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı olan Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL'nin daha sahibi olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN DEV GELİR
Lig şampiyonluğu ile önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından katılacak olan Galatasaray buradan alacağı parayla iyice rahatlayacak. İşte o rakam...
Katılım bedeli: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 18,6 milyon Euro (818 milyon TL civarında) katılım bedelini kasasına koyacak.
Katsayı ve yayın havuzu: Kulüp katsayısı ve yayın haklarından gelecek ek ödemelerle birlikte bu miktarın 30 milyon Euro'yu (yaklaşık 1 milyar 320 milyon TL) aşması bekleniyor.
DİĞER GELİRLER DE AZ DEĞİL...
Galatasaray'ın GS Store, bilet ve diğer ticari gelirleri de oldukça yüksek.
Kulübün son finansal raporlarına göre:
GS Store + ticari ürün gelirleri yaklaşık 3.7 - 4.2 milyar TL Kombine, loca ve VIP gelirleri yaklaşık 2.8 - 3.3 milyar TL Sponsorluk gelirleri yaklaşık 2.4 - 2.9 milyar TL seviyesinde.
Özellikle şampiyonluk sonrası forma satışları, yıldız transferleri ve Şampiyonlar Ligi etkisiyle mağaza gelirlerinde ciddi artış bekleniyor.
DEVLER LİGİ SEVİYE ATLATABİLİR
Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek sportif başarıya bağlı olarak Galatasaray'ın toplam yıllık brüt futbol ekonomisi yaklaşık 250 - 320 milyon € bandına ulaşabilir.
Bu rakam, Galatasaray'ı yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın orta-üst seviye gelir grubundaki kulüplerinden biri konumuna taşıyabilir.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirilirse gelirler daha da yukarı çıkabilir.