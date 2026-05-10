Başkan Erdoğan'dan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 1969 Spor'un Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde Muşspor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, "Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum." İfadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan, Muğlaspor'un Nesine 2. Lig play-off etabı Beyaz Grup finalinde seri penaltı atışları sonucunda Seza Çimento Elazığspor'u 8-7 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi sonrası Muğlaspor için de bir tebrik mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, "Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.

