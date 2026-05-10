Galatasaray yönetiminden acil toplantı! Şampiyonluk kutlaması için flaş karar
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama programı belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek kutlamalarla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 15:17
Mücadele sonrası toplantı yapan Galatasaraylı yöneticiler, kutlama programını belirledi.
KUTLAMA ÇARŞAMBA GÜNÜ
Habertürk'ün haberine göre; TFF'den onayın gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, 26. şampiyonluk kupasını Çarşamba günü RAMS Park'ta teslim alacak.
Henüz kesinleşmeyen ve resmi onay bekleyen bazı detaylar bulunduğu ve bu konuyla ilgili bir toplantı yapılacağı öğrenildi.
Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek stadyuma gelecek.
Stadyumdaki kutlamalarda havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları yer alacak.
SANATÇI ÇIKMAYACAK
Ancak cumartesi günü yapılan toplantıda alınan karara göre herhangi bir sanatçı sahne almayacak.
