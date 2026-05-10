Galatasaray yönetiminden acil toplantı! Şampiyonluk kutlaması için flaş karar

Galatasaray yönetiminden acil toplantı! Şampiyonluk kutlaması için flaş karar

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama programı belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek kutlamalarla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 15:17
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup ederek son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde eden Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2), Mario Lemina ve Kaan Ayhan kaydetti.

Mücadele sonrası toplantı yapan Galatasaraylı yöneticiler, kutlama programını belirledi.

KUTLAMA ÇARŞAMBA GÜNÜ

Habertürk'ün haberine göre; TFF'den onayın gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, 26. şampiyonluk kupasını Çarşamba günü RAMS Park'ta teslim alacak.

Henüz kesinleşmeyen ve resmi onay bekleyen bazı detaylar bulunduğu ve bu konuyla ilgili bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek stadyuma gelecek.

Stadyumdaki kutlamalarda havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları yer alacak.

SANATÇI ÇIKMAYACAK

Ancak cumartesi günü yapılan toplantıda alınan karara göre herhangi bir sanatçı sahne almayacak.

