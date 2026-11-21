Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izlemek için monitöre giderken, 69. dakikada Nelson Semedo'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

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