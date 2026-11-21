Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, mücadele öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Başkalarının ne yaptığı bizim için önemli olmaması gerekiyor. Bizim ne yaptığımızın önemi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin genetiğinde ve kimliğinde bu vardır. 12-13 oyuncumuz bizimle birlikte değildi. Milli takıma davet edilmeyen ve bizim için de sürpriz olan oyuncularımız vardı. Ancak onlarla çalışma fırsatı bulmamız, bu süreci değerlendirmemizi sağladı."

"F.BAHÇE'NİN GENETİĞİNDE..."

"Güçlü oyun inşası bizim en büyük hedefimiz. ama güçlü oyun inşa ederken de kazanmak durumu bizim için bir mecburiyet. Başkalarının ne yaptığı bizim için önemli olmaması gerekiyor. Bizim ne yaptığımızın önemi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin genetiğinde ve kimliğinde bu vardır." dedi.