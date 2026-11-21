Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 61. dakikada Milan Skriniar ve 90+3'de Mason Greenwood kaydetti.

Kocaelispor'un gollerini ise 71. dakikada penaltıdan Berkan Kutlu ve 76. dakikada Maglica kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin 45. dakikada Romelu Lukaku ile bulduğu gol elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkı 11'e çıktı.

Kocaelispor da puanını 20'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.