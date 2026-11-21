Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'nin oyundan çıkarken gösterdiği tepki gündem oldu. Fransız futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde kenara alınmasının ardından öfkesine hakim olamadı.

78. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Kocaelispor deplasmanında mücadele eden sarı-lacivertli ekipte teknik heyet, karşılaşmanın 78. dakikasında Matteo Guendouzi'yi oyundan çıkarma kararı aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun yerine N'Golo Kante oyuna dahil oldu.

YEDEK KULÜBESİNİ TEKMELEDİ

Oyundan alınmasına tepki gösteren Guendouzi, saha kenarına geldikten sonra öfkesini gizleyemedi. Fransız yıldızın yedek kulübesini tekmelemesi dikkat çekti.

Guendouzi'nin bu hareketi karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri olurken, yıldız futbolcunun neden bu kadar sert tepki gösterdiği merak konusu oldu. Yaşanan olay, Fenerbahçe cephesinde de gündem yarattı.