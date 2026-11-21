Trendyol 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Metro Holding Kayserispor sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı kırmızılı takım 10'uncu galibiyetini alarak puanını 33'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 17 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topun gelişine sert vuran Moreno, fileleri havalandırdı: 1-0.

12'nci dakikada Sarıyer savunması çıkmak isterken topu kaptırdı. Araya giren Moreno'nun kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.

19'uncu dakikada Camara'nın pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Seferi'nin vuruşunda Sehic ayakları ile topu kornere gönderdi.

31'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Gedik'in şutunda meşin yuvarlak, direkten auta gitti.

38'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı. Moreno'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Seferiü rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.,

43'üncü dakikada Kayserispor bir gol daha buldu.

Konuk ekibin çıkarken kaptırdığı topta araya giren Benhur Keser, sağ kanattan topu taşıyıp pasını ceza sahası içindeki Moreno'ya vurdu. Moreno'nun topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

76'ncı dakikada Moreno'nun pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Hasani'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

87'inci dakikada Doğan Can Davas'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta Tabidze'ye çarpan top kaleci Gökhan'ı yanıltıp ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.