Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE KAAN'IN SÖZLERİ

"Bir tek son dakikalarda değil... Golü erken bulmakla birlikte Samsunspor bence biraz ana oyun planından daha ofansif oynadı. Bu da bizi bazı zorluklara soktu ama önemli olan kazanmaktı. Belki 3. golü bulsak daha kolay olacaktı. Moral açısından önemli bir galibiyet oldu." Hiçbir oyuncu için kolay değil sanırım. Bugün ana hedefim, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve liderlik yapmaktı. Zor anlarda hepimiz bunu yaptık. Bu kadar süre sonra bu formayı terletmek... Ben de çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam eder ve 3 puan ala ala hedeflerimize ulaşırız."