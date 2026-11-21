Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SINGO'NUN AÇIKLAMALARI

"Açıkçası maçtan çok memnunum ancak bazı noktalar var ve kendi işimizi zora soktuk. İyi bir sonuç elde ettik. Bundan sonra çalışarak devam edeceğiz."

ASTON VILLA MAÇI

"Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar önemli. Zor maçlar, büyük maçlar. İyi hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanıp, iyi bir sonuç almak bizim elimizde."