Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA draftında seçim sırası belli oldu! İlk sıranın sahibi takım...

Washington Wizards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 00:18
NBA'in açıklamasına göre ABD'nin Chicago kentindeki McCormick Place Kongre Merkezinde gerçekleştirilen draft kurasında iWizards, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.

Açıklamada "Washington Wizards, 23 Haziran Salı (Birinci Tur) ve 24 Haziran Çarşamba (İkinci Tur) tarihlerinde Brooklyn'deki Barclays Center'da düzenlenecek olan 2026 NBA Draft'ında ilk sıradan seçim yapacak." ifadelerine yer verildi.

NBA'de 2026 draftında ilk 14 sıradan seçim yapacak takımlar şöyle:

1. Washington Wizards

2. Utah Jazz

3. Memphis Grizzlies

4. Chicago Bulls

5. Los Angeles Clippers

6. Brooklyn Nets

7. Sacramento Kings

8. Atlanta Hawks

9. Dallas Mavericks

10. Milwaukee Bucks

11. Golden State Warriors

12. Oklahoma City Thunder

13. Miami Heat

14. Charlotte Hornets

