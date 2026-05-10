Galatasaray, Arda Turan’ın Shaktar Donetsk ile olan şampiyonluğunu kutladı

Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup eden Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, bu başarının ardından Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'i tebrik etti.

Sarı-kırmızılı ekip, şu ifadelere yer verdi: "Eski kaptanımız Arda Turan'ı, FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanmasından dolayı tebrik ediyoruz."

