Galatasaray, Arda Turan’ın Shaktar Donetsk ile olan şampiyonluğunu kutladı

Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup eden Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, bu başarının ardından Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'i tebrik etti.
Sarı-kırmızılı ekip, şu ifadelere yer verdi: "Eski kaptanımız Arda Turan'ı, FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanmasından dolayı tebrik ediyoruz."
Congratulations to our former captain @ArdaTuran on winning the Ukrainian Premier League championship with FC Shakhtar Donetsk 👏 ❤️ https://t.co/2AQ7LUuqoj— 26x Turkish Champions 🟡🔴 (@Galatasaray) May 10, 2026