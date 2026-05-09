Fenerbahçe'den flaş açıklama! Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etse de Galatasaray'ın Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmesi sonrası şampiyonluk şansı kalmadı ve sezonu 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 23:41
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etse de Galatasaray'ın Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmesi sonrası şampiyonluk şansı kalmadı ve sezonu 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, maç sonu açıklamalarda bulundu. Torunoğulları'nın açıklamaları şu şekilde:

"'Sakın Ha' Sezonu sona erdi. Futbolseverlere 'Sakın Ha' sezonu hayırlı olsun.

Sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız duruyor.

'Kulüplerden VAR Odası'nda birer temsilci olsun. Onlar da VAR'a gelen telefonları, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar' diye.

Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip, bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı.

İkincisi bugünkü maçta da gördünüz. Eski hakem arkadaşlara soruyoruz. Birçoğu ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının penaltı olmadığını söylüyor.

Sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz.

Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz."

