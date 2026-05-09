Jhon Duran'dan flaş hareket! Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası...

Süper Lig'in 2025/26 sezonu 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

F.BAHÇE TARAFTARINDAN DURAN'A TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe kiralık olarak transfer olan ancak devre arasında takımdan ayrılan Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.

Daha önce Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Davinson Sanchez'in paylaşımına alev emojisi bırakan Duran, bu hareketi nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmişti. Kolombiyalı futbolcunun son olarak Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını da beğenmesi, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların yeniden tepkisini topladı.

İŞTE O PAYLAŞIM