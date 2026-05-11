Fenerbahçe'den hücuma çifte takviye! İşte gündemdeki isimler

Sarı-lacivertliler gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transferde resmen düğmeye bastı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, bu sezon yaşanan forvet sıkıntısını göz önüne alarak hücum hattına takviye planlıyor.

Buna göre ilk adaylar; Borussia Dortmund'la kontratı sezon sonunda bitecek 10 numara Julian Brandt ve Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan Alexander Sörloth oldu.