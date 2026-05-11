Fenerbahçe'den hücuma çifte takviye! İşte gündemdeki isimler
Fenerbahçe'de gelecek sezona dair dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hücum hattına takviye planladığı öğrenilirken gündeme gelen 2 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Bu sezon da 40 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Brandt'ı Roma ve Leverkusen de izliyor.
Forvet için öne çıkan Atletico Madrid'den 30 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth da başkan adaylarının beğendiği bir isim. Sörloth, bu sezon İspanyol ekibinde 51 maçta 19 gol attı, 1 asist yaptı.
'SÜPER' KRAL SÖRLOTH
Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 24 gol atarak gol kralı olan Alexander Sörloth, Türk futbolunu çok iyi tanıyor.
Atletico Madrid'de de 104 resmi maçta 43 gol kaydeden Norveçli yıldız, 1.95'lik boyu ve güçlü sol ayağıyla dikkat çekiyor.
306 MAÇTA OYNADI
Julian Brandt, 2019'dan beri forma giydiği Borussia Dortmund'da 306 maçta forma giydi. 30 yaşındaki 10 numara 57 gol attı, 70 asist yaptı. Dortmund ile Alman Kupası ve Almanya Süper Kupası da kazanan Brandt, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle öne çıkıyor.
