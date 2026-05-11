Fenerbahçe'den Oblak bombası! Başkan adayları menajeriyle temasa geçti
Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü kongre yaklaşırken öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları olan hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'nin kaleci adayının Jan Oblak olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Seçimli olağanüstü genel kurula gidecek Fenerbahçe'de kadro önemli ölçüde şekillenecek.
Söz konusu değişimlerden birinin de kale bölgesinde olması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının kaleci bölgesi için en önemli adayı Jan Oblak.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, Sloven kalecinin menajeri ile temasa geçeceği gelen bilgiler arasında.
Bu sezon Atletico Madrid ile 42 maça çıkan Jan Oblak, kalesinde 55 gol görürken, 10 maçta da gol yemedi.
Piyasa değeri 17 milyon euro olan 33 yaşındaki kalecinin, Atletico Madrid ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor.