Şampiyon F.Bahçe ArsaVev!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde 28. hafta maçında deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 7-0 kazandı ve 2025/2026 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Çotanak Arena'da oynanan mücadeleyi 7-0 kazanan Fenerbahçe ArsaVev, tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. 2021 yılında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.