Galatasaray'da veda sonrası Mauro Icardi'ye talip!
RAMS Park'ta belki de son kez taraftarlara 'Aşkın Olayım' diyen Mauro Icardi'ye memleketinden talip çıktı. Arjantin basını, tecrübeli golcü için harekete geçme kararı alan Güney Amerika devini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 10:27
Camiada Arjantinli yıldıza yeni sözleşme teklif edilmesine yönelik çağrılar sürerken 33 yaşındaki santrfor ile ilgili ortaya atılan transfer iddiası dikkat çekti.
Icardi'nin vedası sonrası talipleri kollarını sıvarken en çarpıcı iddia memleketinden geldi.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre River Plate, tecrübeli golcü için harekete geçme kararı aldı.
River Plate Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in Icardi'yi takımda görme hayali kurduğu ve yönetime transfer için onay verdiği aktarıldı.
Haberde yıldız santrforun geçmiş dönemlerde de sık sık Arjantin ekibi ile anıldığına dikkat çekildi.
Icardi, Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 133 mücadelede boy gösterdi ve toplamda 77 kez fileleri havalandırarak kulüp tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.
Aynı zamanda 25 asistlik katkı sunan tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
