CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Milli okçulardan Dünya Kupası'nın Çin ayağında 6 madalya!

Milli okçulardan Dünya Kupası'nın Çin ayağında 6 madalya!

Çin'de düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın son gününde milli sporcular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 12:49
Milli okçulardan Dünya Kupası'nın Çin ayağında 6 madalya!

Şanghay kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 2 ayağında müsabakalar tamamlandı. Organizasyonun son gününde bireysel yarışmalarda Mete Gazoz gümüş, Ulaş Berkim Tümer ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klasik yay kategorisinde sırasıyla Hint Yashdeep Sanjay Bhoge'yi 6-0, Bangladeşli Abdur Rahman Alif'i 7-1 ve Brezilyalı Marcus D'almeida'yı 6-2 yenen Mete, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Kim Woo-jin'i beraberlik atışları sonucu 6-5 mağlup eden milli okçu, yarı finalde Japon Junya Nakanishi engelini 7-3 ile geçti. Finalde Çinli Li Mengqi'ye 6-4 yenilen Mete, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Aynı kategoride mücadele eden Ulaş Berkim Tümer, Çekya'dan Richard Krejci'yi 6-2, milli sporcu Harun Kırmızıtaş'ı 6-4 ve Güney Koreli Seo Mingi'yi 6-5 yenerek yarı finale çıktı.

Milli okçu, üçüncülük maçında Nakanishi'yi 6-5 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Turnuvanın son gününde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da gümüş madalya aldı. Finalde Güney Kore'ye yenilen milli takım, ikinci oldu.

TÜRKİYE GENEL KLASMANDA ZİRVEDE

Milliler, 5-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Türkiye, madalya sıralamasında Çin'in (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) önünde zirvede yer aldı.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağına, haziran ayında Antalya ev sahipliği yapacak.

F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti!
Veda sonrası Icardi'ye talip!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Siyonist lobinin içi "Bosch" reklamına tokat! AK Parti'den Anneler Günü'nde "Güçlü Analar güçlü yarınlar" vurgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler!
Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angers - Strasbourg maçı bilgileri Angers - Strasbourg maçı bilgileri 12:10
Metz - Lorient maçı bilgileri Metz - Lorient maçı bilgileri 12:01
Thunder seriyi 3-0'a getirdi Thunder seriyi 3-0'a getirdi 11:57
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! 11:55
İşte Süper Lig'de son haftanın programı! İşte Süper Lig'de son haftanın programı! 11:33
Stade Rennais FC - Paris FC maçı bilgileri Stade Rennais FC - Paris FC maçı bilgileri 11:31
Daha Eski
Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! 11:02
Veda sonrası Icardi'ye talip! Veda sonrası Icardi'ye talip! 10:27
Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! 10:23
Auxerre - Nice maçı bilgileri Auxerre - Nice maçı bilgileri 10:02
Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler 09:57
"İkinci bitirmekten gına geldi" "İkinci bitirmekten gına geldi" 09:04