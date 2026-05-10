Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI | Parma - AS Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Parma - AS Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veren AS Roma, sezonun en kritik deplasmanlarından birine çıkıyor. Juventus ve Como ile kıyasıya bir dördüncülük yarışı içinde olan Giallorossi, Parma karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Parma - AS Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 13:23
CANLI | Parma - AS Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - AS Roma maçı canlı izleme linki!

Geçtiğimiz haftaki sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi kapısını sonuna kadar aralayan Roma, Pazar akşamı Ennio Tardini'de sahne alıyor. Yeni şampiyon Inter, Napoli ve Milan'ın ardından son bileti kapmak isteyen başkent ekibi için Parma sınavı hayati önem taşıyor. 10 Mayıs Pazar saat 19:00'da başlayacak Parma - AS Roma maçı canlı izle seçenekleri haberimizde...

PARMA-ROMA MAÇI HANGİ GÜN?

Parma-Roma maçı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

PARMA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma-Roma maçı, saat 19:00'da başlayacak.

PARMA-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Roma, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında yayınlanacak.

AS ROMA: JUVENTUS VE COMO İLE YARIŞIYOR

Giallorossi (Sarı-Kırmızılılar), Avrupa'nın en büyük turnuvasında yer almak için Juventus ve Como ile kıyasıya bir rekabet içinde. Geçtiğimiz hafta rakiplerinin hata yapmasıyla avantajı eline geçiren Roma, Parma deplasmanından 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

PARMA: PRESTİJ VE ORTA SIRA MÜCADELESİ

Ev sahibi Parma ise ligde kalma korkusu yaşamadan, güçlü rakibi karşısında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Ennio Tardini'de Roma'ya karşı dirençli bir oyun sergilemesi beklenen Parma, üst sıralardaki dengeleri değiştirebilir.

