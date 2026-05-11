Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK | CANLI İZLE

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Sipay Bodrum FK ile Arça Çorum FK kozlarını paylaşıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanan eşleşmenin ilk randevusu, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. Finale yükselme yolunda avantaj elde etmeyi hedefleyen iki ekipten turu geçen taraf, play-off finalinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

İlk turda Çorum FK sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederken, Bodrum FK ise evinde Pendikspor'u 2-0'lık skorla geçerek yarı finale yükseldi.

BODRUM FK-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK-Çorum FK maçı, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BODRUM FK-ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LER

Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri, Berşan, Ajeti, Ali, Mustafa, Yusuf, Brazao, Seferi, Hotic, Ali

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Erkan, Attamah, Arda, Pedrinho, Serdar, Yusuf, Ahmed, Fredy, Thiam