Haberler İtalya Serie A AC Milan - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İZLE)

İtalya Serie A'da devlerin savaşı San Siro'ya taşınıyor! Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veren AC Milan, ligin formda ekiplerinden Atalanta BC'yi ağırlıyor. Ezeli rakibi Inter'in şampiyonluğunu izlemek zorunda kalan Milan, bu zorlu randevuyu kazanarak taraftarına kendini affettirmek istiyor. Peki, Milan - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev karşılaşmanın tüm detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 13:31
İtalya Serie A'da haftanın en büyük randevusu San Siro'da sahne alıyor. Şampiyonluğu ezeli rakibi Inter'e kaptıran ve zor bir dönemden geçen AC Milan, Şampiyonlar Ligi vizesini sağlama almak için ligin en tehlikeli ekiplerinden Atalanta BC'yi konuk ediyor. Devler Ligi potasındaki 5 takımın kıyasıya yarışı içinde yer alan iki ekibin mücadelesi, sezonun kaderini belirleyecek. İşte 10 Mayıs 2026 Pazar gecesi oynanacak AC Milan - Atalanta maçının saati, yayın kanalı ve takımlardaki son durum...

MILAN-ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN?

Milan-Atalanta maçı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

MILAN-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan-Atalanta maçı, saat 21:45'te başlayacak.

MILAN-ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ve Atalanta, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

MILAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında yayınlanacak.

MILAN-ATALANTA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA)

AC MILAN: ÇIKIŞ ARIYOR

Geçtiğimiz hafta sonu yine puan kaybı yaşayan Milan, taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Şampiyonluk yarışından kopmanın verdiği moral bozukluğunu üzerinden atmaya çalışan kırmızı-siyahlılar, Devler Ligi biletini riske atmamak için bu akşam mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

ATALANTA BC: LA DEA YENİDEN YÜKSELMEK İSTİYOR

Sezon ortasında müthiş bir seri yakalayan ancak son haftalarda bu ivmeyi kaybeden "La Dea" (Tanrıça), San Siro'dan zaferle dönerek Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmek peşinde. Atalanta'nın hücum gücü, savunmada açıklar veren Milan için en büyük tehdit olacak.

