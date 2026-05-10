Ahmet Çakar Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı baskı, istek var ama son paslar ve ortalar hep yanlış yerlere. Osimhen sadece bir golcü değil aynı zamanda büyük bir ateşleyici. Sürekli hem rakibini hem kendi arkadaşlarını baskı altında tuttu ve Galatasaray beraberliği buldu. Artık herhalde rahat kazanır dediğimiz dakikalarda Antalyaspor frikikten harika bir golle yine öne geçti.