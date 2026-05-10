Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor maçını değerlendirdi

Ahmet Çakar Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Usta yazar Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 11:03
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 4-2 galip ayrılarak üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde etti.

Cimbom'a şampiyonluğu ve galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2), Mario Lemina ve Kaan Ayhan kaydetti.

Usta yazar Ahmet Çakar, Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

AHMET ÇAKAR - SADECE GOLCÜ DEĞİL

Ölüp ölüp dirilmek bu olsa gerek. Galatasaray kötü oynadı, üretemedi ama dün gece şampiyon oldu. Hele hele ilk yarıya baktığımızda topla oynama üstünlüğü Galatasaray'da ama üretim sıfır. Üstelik devre biterken de Antalyaspor bir kere geldi, golü buldu.

İkinci yarı baskı, istek var ama son paslar ve ortalar hep yanlış yerlere. Osimhen sadece bir golcü değil aynı zamanda büyük bir ateşleyici. Sürekli hem rakibini hem kendi arkadaşlarını baskı altında tuttu ve Galatasaray beraberliği buldu. Artık herhalde rahat kazanır dediğimiz dakikalarda Antalyaspor frikikten harika bir golle yine öne geçti.

O dakikalarda Fenerbahçe, Konya'da farklı öndeydi, tüm futbol kamuoyu 'neler oluyor' derken penaltı geldi. Osimhen skoru dengeledi ama beraberlik bile Galatasaray'a tur attırmayacaktı ve bitime dakikalar kala Antalya, Osimhen'in savunmaya çarpıp ağları bulan vuruşundan yediği golle küme düşme potasına girdi.

Hakem Çağdaş Altay'ı hiç beğenmedim. İlk golde Victor Osimhen ofsaytta. Topa dokunmuyor ama Antalyasporlu rakip oyuncuya müdahalesi ve teması var. Verdiği penaltıda karar doğru ama Antalyasporlu defans oyuncusunun oyundan atılması gerekiyordu. Son adam olarak Yunus'u indirdi ama ne kırmızı kart geldi ne de VAR müdahalesi.

