Karşıyaka son saniye basketiyle lige tutundu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 84-82 yendi.
Ligde son haftaya düşme hattında giren Karşıyaka Basketbol, rakipleri Aliağa Petkimspor ile Mersinspor'un mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.
İzmir temsilcisi, olası puan eşitliklerinde uygulanan averaj hesaplamaları sonucunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yoluna devam etti.
Maçın ardından oyuncular ve taraftarlar sevinç yaşadı.
İŞTE KARŞIYAKA'NIN SON SANİYE BASKETİNİ BULDUĞU O ANLAR
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
Karşıyaka Basketbol: Stefan Moody 16, Charles Manning 24, Samet Geyik 1, Michal Sokolowski 11, Christian Bishop 8, Cameron Young 20, Justin Alston 2, Mert Celep 2, Serkan Menteşe, Nemanja Gordic, Eylem Eminoğlu, Ege Özçelik
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Bursaspor: Michael Smith 16, Landry Nnoko 4, Yavuz Gültekin 10, Vincent Earl King 4, Artur Konontsuk 3, Marcus Georges-Hunt 26, Brandon Childress 14, Yesukan Onar, Javin DeLaurier 5
Başantrenör: Roger Grimau Gragera
1. Periyot: 16-14
Devre: 31-48
3. Periyot: 62-66