Ukrayna'da şampiyon Shakhtar Donetsk!

Ukrayna'da şampiyon Shakhtar Donetsk!

Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup eden Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ukrayna'da şampiyon Shakhtar Donetsk!

Ukrayna Premier Ligi'nin 27. haftasında Arda Turan'ın çalıştıdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi. Zirka Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmitro Krıskiv, 55. ve 61. dakikalarda Isaque Silva ve 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.

Bu sonuçla birlikte en yakın rakibine 11 puan fark atan Shakhtar Donetsk 66 puana ulaştı. Poltava ise 12 puanda sonuncu sırada yer aldı.

Ligin sonraki haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Obolon-Brovar ile karşılaşacak.

ARDA TURAN'DAN 2. TAKIMINDA 2. KUPA!

39 yaşındaki genç teknik adam Arda Turan 2023/2024 sezonunda Eyüpspor ile kazandığı Trendyol 1. Lig şampiyonluğunun ardından Ukrayna Premier Ligi'ni kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki ikinci kupasını kaldırdı.

